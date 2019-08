Equitazione, campionato Regionale: successo per tre ragazze Imperiesi

Dolceacqua. Sono Gaia Manupelli di Dolceacqua 10 anni, Gaia Galli di Ventimiglia 13 anni e Martina Cozzari di Ventimiglia 20 anni le giovani amazzoni del Centro Equestre Val Nervia di Dolceacqua che si sono imposte nella finale del Campionato Regionale Piemonte Nbha 2019 che si è svolta il 27 e 28 luglio a Mercenasco in Provincia di Torino. Le atlete Galli e Cozzari guidate dalla Coach Barbara Cattaneo si sono piazzate rispettivamente nella categoria Pole New Rider in seconda e terza posizione mentre nella categoria Pole Pony il gradino più alto del podio è andato alla più piccola del gruppo Gaia Manupelli sul pony Davinci, mentre nella specialità Barrel Racing si sono piazzate al secondo posto nelle rispettive categorie Galli e Manupelli.

Nel week end successivo si è svolta la finale del European Championship Gimkana Western 2019 ISHA presso il Circolo Ippico Golden Horse di Taggia con altrettanti buoni piazzamenti di tutta la compagine del Centro Equestre Val Nervia e in particolar modo si è distinta la Galli piazzandosi al secondo posto nella Gimkana Novice Youth. I risultati sono stati “molto soddisfacenti” è stato il commento della Coach Barbara che segue e prepara le ragazze per ogni gara, visto il nutrito gruppo di partecipanti provenienti da tutta Europa e il poco tempo a disposizione per la preparazione oltre allla concomitanza ravvicinata delle competizioni a cui hanno partecipato.