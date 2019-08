Ennesima protesta nel carcere di Sanremo: tre detenuti lanciano bombole di gas fuori dalle celle

Sanremo. «Intorno all’una della scorsa notte tre detenuti tunisini, ubicati nella terza sezione del Carcere di Valle Armea, hanno dato vita ad una vera e propria protesta. Molto probabilmente i tre erano ubriachi: l’alcool lo avevano ricavato dalla messa a macerazione di frutta accumulata nei giorni». A darne notizia è Fabio Pagani, Segretario Regionale della UIL PA Penitenziari.

Aggiunge Pagani: «A sedare la rivolta, sono intervenute tutte le unità di Polizia Penitenziaria fuori servizio (una ventina di poliziotti). E’ intervenuto anche il comandante del reparto. La protesta fortunatamente non ha coinvolto tutti i 270 detenuti presenti». Per tre ore, però, come riferisce il sindacalista, i tre detenuti hanno inscenato una protesta con urla, schiamazzi, lancio di bombole e atti autolesionisti: gli stranieri, infatti, si sono procurati tagli profondi.

«Solo grazie all’intervento del personale di Polizia Penitenziaria anche fuori servizio – sottolinea Pagani – E’ stata mantenuta la sicurezza dell’istituto. E’ andata bene, se così si può dire, visto che non si registrano feriti tra i poliziotti e gli altri detenuti».

Pagani però torna a puntare il dito contro la situazione, ormai allo stremo del carcere di Valle Armea, in cui «le persone sono ammassate tanto che manca pure l’aria. La situazione sta precipitando di minuto in minuto e abbiamo piena consapevolezza che potrebbe divenire ingestibile. Speriamo che nei palazzi romani qualcuno si svegli, prima che sia troppo tardi».