È partito il countdown per “eXXtra”, venerdì al Kursaal Club di Bordighera

Bordighera. È partito il countdown per “eXXtra”. Venerdì 23 Agosto al Kursaal Club andrà in scena il nuovo evento targato QLtura, Riviera Gang Crew e Adventures.In consolle ci saranno: Andrea Introvigne, Morazza, Adventures Soundsystem, James Falco. Fabio Piletto e Michele Guida dj. Non mancherà un originale “Body painting show” che darà a tutti la possibiltà di farsi truccare da KMUs-makeup. (Ingresso con consumazione € 10, inizio ore 00.00)