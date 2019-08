E’ morto Felice Gimondi, il dianese Niccolò Bonifazio: «Era un grande uomo e un grande corridore»

Diano Marina. «Era un grande uomo, residente a Diano Marina, il mio paese natale. Lo incontravo da quando ero un bambino, era un esempio di persona e un grande corridore. Salutava sempre, era un saluto che trasmetteva tutta la passione che aveva per questo semplice sport. Il tuo saluto sull’Aurelia per me era una grande cosa. Grazie di tutto».

Con queste parole il ciclista dianese Niccolò Bonifazio dice addio a Felice Gimondi, il grande campione bergamasco colpito da un infarto ieri sera mentre era in vacanza a Giardini Naxos con la moglie Tiziana.

Oltre al giovane ciclista anche l’intera Diano Marina è in lutto per la scomparsa dell’ex corridore di Sedrina nella Bergamasca, visto che la moglie è originaria della Città degli Aranci. La salma verrà trasportata a Paladina, alle porte di Bergamo, dove si svolgeranno i funerali.