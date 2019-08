Donna precipita dalle scale a Ventimiglia Alta, fermato il figlio

Ventimiglia. Una donna anziana è precipitata dalle scale della propria abitazione nel centro storico di Ventimiglia. Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno accompagnato in caserma il figlio, G.R., sospettato di averla spinta. E’ successo intorno alla mezzanotte.

I militari dell’Arma stanno compiendo accertamenti per valutare un eventuale coinvolgimento attivo dell’uomo: se venisse accertato che la caduta non è stata accidentale, potrebbe scattare l’accusa di tentato omicidio nei confronti del figlio.

L’anziana è stata stabilizzata e portata in ospedale, dove i medici la tengono sotto osservazione.