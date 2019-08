Vallecrosia. E’ iniziata ieri sera la preparazione calcistica della prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia in vista del prossimo campionato. Primo allenamento ufficiale per mister Manuele Fiore, che ha le idee ben chiare su come guidare i tanti giovani che ha a sua disposizione.

«Iniziamo questa stagione tranquilli e riposati – dichiara il presidente Vincenzo Todaro – Sono contento di vedervi così in tanti. Ringrazio tutti coloro che anche quest’anno hanno continuato a scegliere il Don Bosco Vallecrosia Intemelia e do il benvenuto a tutti coloro che hanno deciso di intraprendere questa nuova avventura con noi. Spero possiate diventare un bel gruppo, sotto la guida di mister Fiore, che sopratutto si diverta quando gioca. Vi ricordo inoltre che tra di voi e con il mister deve esserci sempre massimo rispetto e trasparenza. Solo così si potrà creare un gruppo unito e forte che potrà portare a casa qualche bella soddisfazione. Buon lavoro».

La società, grazie alla collaborazione del nuovo mister Manuele Fiore e del neo direttore sportivo Salvatore Cascia’, punta a formare un gruppo unito e pronto ad affrontare ogni sfida che riserverà la prossima stagione in Prima Categoria. Per raggiungere questo obiettivo mette a disposizione dei ragazzi mezzi e persone che contribuiscano a migliorare la preparazione fisica e lo stile di vita di ogni atleta. Per questo motivo si aggiunge allo staff Giuseppe Ferella, che monitorerà l’andamento dell’attività motoria di ciascun giocatore.