Dolcedo. E’ Claudio Holzer, l’agricoltore, addetto del Frantoio Benza, che è rimasto schiacciato dal suo trattore nella prima mattina di oggi in frazione Rimbaudi perdendo la vita.

Erano circa le 6.30 quando si è verificato l’incidente: il mezzo agricolo, che sembra stesse andando in retromarcia, ha preso una cunetta e si è ribaltato per poi schiacciare il lavoratore. Holzer è apparso da subito in gravissime condizioni. Immediatamente sono stati chiamati i vigili del fuoco, l’ Automedica del 118 e si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto anche anche un equipaggio della Croce Bianca di Imperia.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire la corretta dinamica di quanto accaduto.

Sulla tragedia sono accertamenti in corso da parte dello Spresal, il servizio di Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Claudio Holzer che non aveva ancora compiuto 42 anni e che stamattina ha avuto il tempo di dare il buongiorno agli amici di Facebook lascia la moglie, impiegata nella stessa ditta e un figlioletto di un anno e mezzo.

Originario di Trento era un grande appassionato di viaggi in motocicletta.