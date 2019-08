Dolcedo, auto in sosta prende fuoco e il rogo si estende a quella vicina: intervento dei vigili del fuoco

Dolcedo. Sono in corso di accertamento le cause che nella notte hanno provocato l’incendio di un’autovettura, una vecchia Fiat Punto, in sosta in via Garibaldi.

L’auto è stata avvolta dalle fiamme che hanno provocato un forte odore di bruciato in tutta la zona. Il rogo si è esteso sino alla macchina parcheggiata a fianco.

A spegnere le fiamme contenendo l’incendio prima che potesse avere conseguenze peggiori, sono stati i vigili del fuoco di Imperia. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.