Dolceacqua rappresenta l’Italia alla Padel European Club Cup 2019. Il Tennis Club Dolceacqua, in via Roma, è stato scelto per partecipare al grande evento di padel.

«E’ un onore per noi poter partecipare alla Coppa d’Europa dei Club di Pádel» – scrive il Tennis Club Dolceacqua sulla sua pagina Facebook – Non ci ferma neanche la pioggia».

Una grande occasione per il nuovissimo club, inaugurato lo scorso aprile, con i suoi due campi all’aperto con vista mozzafiato sul castello dei Doria, splendidamente dipinto da Monet, per fare conoscere all’estero lo splendido borgo di Dolceacqua.