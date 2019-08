Dolceacqua. Ieri sera, come ormai da 14 anni, si è svolta presso il Cinema Cristallo, la serata di premiazione del premio letterario di poesia dialettale “Giannino Orengo”.

Di seguito i vincitori:

1° Classificato: Danila Olivieri

2° Classificato: Roberto Rovelli

3° Classificato: Mauro Maccario

Categoria Alpina: Henri Agresti

Categoria Alpi Marittime: Alain Gasiglia

1° Menzione della Giuria: Maria Giovanna Casanova

2° Menzione della Giuria: Raffaella Martini

3° Menzione della Giuria: Mario Traversi

Premio Speciale della Famiglia Orengo: Josè Saccani

Premio Speciale dell’”Associazione Culturale A Cria” di Vallebona: Franco Lorenzi

Premio Speciale Comune di Pigna: Marco Cassini

Premio Speciale della “Compagnia Filodrammatica San Michele”: Natale Giovanni Trincheri (Natalin)

Il Comune di Dolceacqua e il Centro Culturale desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona uscita della serata e nello specifico:

Luisella Berrino che ci delizia sempre con la sua voce;

Awanagana che ci ha fatto una sorpresa regalandoci alcune note con la sua chitarra;

Beatrice Orrigo e Gianluca Boetti che hanno accompagnato la serata con voce e pianoforte;

La Famiglia Orengo per la disponibilità e la generosità;

Il Comune di Pigna, la Compagnia Filodrammatica San Michele di Pigna e l’Associazione

Culturale A Cria di Vallebona, per aver contribuito al concorso donando anch’essi una targa;

L’Associazione Oltre il Cristallo che ci ospita ormai da anni;

Il Vivaio Fogliarino, l’Enoteca RE e l’Enoteca Regionale della Liguria per la generosa collaborazione

la giuria e i volontari tutti