Dolceacqua. «Piazza Garibaldi è al centro del paese e dovrebbe costituirne il biglietto da visita, ma in realtà non offre un bel colpo d’occhio». Lo scrive Igor Cassini, consigliere comunale di minoranza.

«E’ vero che le risorse del Comune sono sempre di meno, ma c’è un limite alla decenza del decoro urbano sotto il quale non si può scendere – aggiunge Cassini – Ormai già da diverse settimane la piazza centrale di Dolceacqua, dove giocano bimbi di ogni età, si presenta sempre più sporca. Non è mai stata lavata ormai da diversi mesi: è questo il biglietto da visita che l’amministrazione vuole offrire ai turisti? Per un paese che detiene la bandiera arancione?»