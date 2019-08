Dolceacqua, appuntamento con “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi in piazza Mauro

Dolceacqua. Nella suggestiva cornice del borgo medioevale il Centro Culturale insieme al Comune hanno promosso l’organizzazione di uno spettacolo artistico di particolare bellezza dedicato a “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, indiscutibile capolavoro prodotto dalla vena musicale e dal talento del compositore e violinista veneziano.

Come è noto si tratta di quattro concerti distinti, scritti sulla scorta di altrettanti sonetti e ispirati ciascuno ad una stagione dell’anno. Fanno parte dell’opera denominata “Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione” e costituiscono uno dei primissimi esempi di musica descrittiva.

L’appuntamento con il gentile pubblico (ingresso a libera offerta) è fissato per questa sera alle 21 nella centrale piazza Mauro. Protagonisti della serata il Quartetto Gli ArchInsoliti, ensemble già conosciuto e stimato per alcune precedenti esibizioni al Castello dei Doria, e gli attori del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare. Ai musicisti l’onore di eseguire le musiche di questa gemma preziosa del repertorio vivaldiano e agli attori, attraverso la lettura dei sonetti introduttivi nonché di altre liriche tratte da vari poeti classici e contemporanei dedicate anch’esse alle stagioni dell’anno, di far rivivere – in una raffinata armonia di suoni e di voci – l’incanto dell’opera più conosciuta e apprezzata di Antonio Vivaldi.

Gli ArchInsoliti: Cristina Silvestro e Vincenzo Città (violini) – Winneford Potter (viola) – Giancarlo Bacchi (contrabbasso). Il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare: Franco La Sacra – Loredana De Flaviis – Paolo Paolino

Introduzione e selezione testi poetici e letterari: Anna Maria Costanzo.