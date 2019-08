Diano Marina, «scooter abbandonato sul marciapiede di viale Kennedy»: la segnalazione di un cittadino

Diano Marina. Un lettore ci ha scritto per segnalare alle autorità competenti uno scooter abbandonato sul marciapiede di viale J. Kennedy.

«Segnalo agli organi competenti per territorio ed in primo luogo alla polizia locale del comune di Diano Marina, che soggiace da più di un anno a questa parte, uno scooter presumibilmente rubato, senza targa e quindi in evidente stato di abbandono, sul marciapiede di viale J.Kennedy in prossimità del numero civico 101.

A mio modesto parere andrebbe rimosso, in quanto intralcia la normale circolazione pedonale ed in particolar modo nei confronti dei diversamente abili» – fa sapere Domenico Filippone.