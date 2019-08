Diano Marina, principio di incendio a casa. Nonno salva figlia e nipote

Diano Marina. Nonno salva figlia e nipote. E’ successo ieri sera verso le 11.30 in via All’Isola, in un appartamento di una palazzina.

L’uomo, allertato da una vicina, ha spento con un estintore in principio di incendio causato da un corto circuito ad una lavastoviglie. La casa si stava riempendo di fumo e le due non se ne erano accorte.

Ma il provvidenziale intervento del parente ha fatto si che uscissero dall’abitazione, mettendosi in salvo. Nel frattempo erano intervenuti anche i vigili del fuoco dal comando provinciale di Imperia.