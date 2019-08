Diano Marina. Cinque donne con una speciale passione della musica e con una grande riserva d’energia in corpo saranno domani, venerdì 2 agosto, a Diano Marina, le protagoniste di un concerto, promosso dal Comune di Diano Marina e dall’Associazione Il Cuore di Marina onlus con l’obiettivo di divertire coloro che si presenteranno dalle 21.30 al Molo delle Tartarughe, ma soprattutto di dotare al più presto l’ospedale di Imperia di due importanti presidi per i pazienti più giovani: un cardio monitor neonatale per la sala parto e un carrello di emergenza pediatrica (tipo Braselow) per il pronto soccorso.

Loro sono Alessandra Peretti (voce), Emanuela Comastri (chitarra e cori), Paola Torriani (tastiere e cori), Elisa Minari (basso) e Isabella Gatti (batteria), le quali già da diversi anni (il gruppo è stato costituito dal 1993) compongono la band Curve Pericolose, il cui repertorio spazia tra i grandi successi degli anni ‘70 e ‘80 (senza disdegnare qualche “puntata” negli anni ‘60 e ‘90), dal rock al soul, con brani sia italiani che stranieri. Reduci da esibizioni in Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna, travolgeranno il pubblico del Molo delle Tartarughe con grinta e freschezza. Uno spettacolo tutto rigorosamente live, con grande attenzione agli arrangiamenti vocali.

Oltre a tantissimi concerti dal vivo, sia in Italia che all’estero, numerose sono state negli anni le apparizioni della band in tv: su Canale 5 con Marisa Laurito, su Rai1 con Alessandra Casella per 37 puntate nel programma “Seconda Serata”, su Rai2 come ospiti del programma “Quelli che il calcio…” e su Rete4 durante il programma Quinta Colonna. La spettacolo, con ingresso a offerta libera, sarà presentato da Carmine Esposito, reduce dal grande successo di “30 minuti di bellezza”, show andato in scena pochi giorni fa, sempre sul Molo delle Tartarughe. Nel corso della serata sono previsti anche alcuni ospiti e momenti a sorpresa.

“Siamo onorati di ospitare questo evento e di contribuire a questa nobile causa – afferma Davide Carpano, consigliere delegato alle manifestazioni del Comune di Diano Marina -. Non è la prima occasione di collaborare con la onlus Il Cuore di Martina e speriamo di poter continuare su questa strada perché si tratta di persone speciali e con scopi davvero nobili”.