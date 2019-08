Diano Marina e Santo Stefano al Mare “cantano” con la manifestazione ideata da Gianni Rossi

Diano Marina. Tutto pronto per far cantare la città di Diano Marina e Santo Stefano Al Mare con la manifestazione ideata da Gianni Rossi che prevede di far cantare tutta la piazza come ad un concerto grazie al maxi schermo gigante allestito sul palco che trasmetterà le parole enormi delle canzoni.

Questa sera “Diano Canta” alle 21:30 in piazza Martiri della Libertà, mentre martedì 6 agosto “Santo Stefano Al Mare Canta” in piazza Baden Powel.

In repertorio le più belle e travolgenti canzoni italiane da cantare a squarciagola di Battisti, Vasco Rossi, De Gregori, 883, Battiato, Dalla, Celentano, Ligabue, Tiro Mancino, Tozzi, Irama, Fedez, Giusi Ferreri, Benji e Fede solo per citarne alcuni.

A condurre, animare la serata e fare da voce guida al pubblico sarà lo show man Gianni Rossi. Turisti e residenti scaldate le corde vocali perché tocca a voi.