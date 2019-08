Emozioni di Ferragosto, a Diano Marina torna la Cena in Bianco

Diano Marina. Cena in bianco 2019. Dopo la pausa dello scorso anno, dovuta al crollo del ponte Morandi e al lutto per le vittime della tragedia che ha colpito Genova e i genovesi, torna il prossimo 15 agosto a Diano Marina la Cena in bianco.

Nata diversi anni fa grazie all’iniziativa alcuni dianesi doc, la manifestazione ha immediatamente ottenuto il patrocinio del Comune e la collaborazione fattiva e determinante della Famia Dianese e dell’Associazione dei commercianti della città turistica.

I dianesi, per definizione piuttosto schivi, con l’appuntamento conviviale di ferragosto, intendono sfatare questo luogo comune: a tavola, si sa, è più semplice socializzare e si fa in fretta a superare le barriere che spesso, ingiustificatamente, si frappongono tra ‘indigeni e foresti”, tra residenti e turisti.

La cena in bianco, quindi, è un evento per stare insieme in modo elegante, in un ambiente che ciascun commensale, con un abbigliamento rigorosamente bianco, renderà ancor più elegante addobbando la propria tavola a festa. L’organizzazione fornirà i tavoli, rettangolari, e le panche. Il resto ciascuno lo porta da casa: tovaglie, piatti, posate bicchieri (bandita la plastica) e eventuali addobbi. E naturalmente il cibo. Insomma immaginate di organizzare una cena con gli amici, ma anziché a casa o in giardino, nel centro di Diano Marina addobbata per l’occasione. Per motivi organizzativi è bene prenotare per dare modo alla “Famia Dianese” di posizionare il numero necessario di tavoli. Nei negozi della cittadina saranno affisse le locandine con le istruzioni.

Potete prenotare sul gruppo “sei di Diano se…” o ancora meglio sull’evento “Cena in bianco 2019 Diano Marina”