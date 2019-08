Ventimiglia. Partirà questa sera alle 18 dal Bar Provenza il gruppo di amici ventimigliesi che in questo Ferragosto ha scelto di intraprendere un viaggio alternativo: pedalare più di 350 km lungo l’Aurelia per raggiungere Pisa.

«Carichissimi», come si definiscono, Alfonso, Fulvio, Sandro, Manuel, Gianmarco e Rocco contano di arrivare in piazza dei Miracoli entro sabato 17. Per raggiungere il loro obiettivo percorreranno almeno 100 km al giorno, mentre saranno preceduti di circa 30 km da “Roccia”, il più vecchio del team, che guiderà il furgone con cui torneranno a casa e che per tutto il percorso presterà loro assistenza qualora ce ne fosse bisogno.

Questa traversata rappresenta per Alfonso & Co, ciclisti amatoriali di età compresa tra i 35 e i 61 anni, un sogno giovanile che si concretizza. Protagonisti non saranno solo sudore e fatica: coglieranno infatti l’occasione per intraprendere un giro turistico e ammirare le bellezze dell’Italia da un altro punto di vista.