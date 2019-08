Da Realdo all’area brigasca, escursione alla scoperta della cappella Madòna dër Funtan

Imperia. Domenica 18 agosto vi sarà un’escursione nell’area brigasca una visita alla cappella che i brigaschi chiamano Madòna dër Funtan.

Secondo una leggenda diffusa tra gli abitanti di Briga, il santuario venne costruito dopo che un terremoto aveva prosciugato le riserve idriche degli abitanti, che decisero di erigere un santuario per avere l’acqua per coltivare i campi. Costruito il santuario l’acqua ritornò. Testimoniano le numerose sorgenti che si uniscono in un unico torrente proprio sotto alla cappella.

Completamente affrescata dal prete pinerolese Canavesio che ha lasciato preziose opere in tutto l’entroterra del ponente ligure, è ricordata come la Cappella Sistina delle Alpi per la intensità dei suoi affreschi. La cappella si trova a pochi km dall’abitato di La Brigue, in territorio francese, quella parte del grande comune di Briga Marittina che dopo la seconda guerra mondiale vi è stato trasferito. La si raggiunge per l’antico sentiero che collegava il centro comunale con l’allora frazione di Realdo, attraversando la via di crinale.

Partendo da Realdo si prende il sentiero che, passando per la chiesa di Sant’Antonio, sale al Passo di Collardente, dove si scollina lungo il sentiero che attraversando la borgata del “Frascio” scende veloce alla Cappella, dove inizia la strada rotabile che porta a La Brigue. Al ritorno si seguirà un percorso ad anello per scendere dalla Bassa di Sanson.

Arrivati alla Cappella, sarà occasione per ammirare i dettagli degli imponenti affreschi , in particolare il grande affresco del Giudizio Universale.

SCHEDA TECNICA

Lunghezza 18 km

Dislivello 1300m

Difficoltà E; percorso di media difficoltà

LOGISTICA

domenica 18 agosto

ore 08.00, partenza dal Rifugio Realdo nel centro del borgo omonimo dell’Alta Valle Argentina

ore11-12, visita alla Cappella di Notre Dame des Fontaines

ore 12.00 pranzo al sacco

ritorno, previsto a Realdo alle 17.00

opzionale, ma caldamente raccomandato:

sabato 17 agosto

ore 15.00 Museo Ca’ de Brigaschi, presentazione del libro: Il forno di Realdo, racconti brigaschi, alla presenza del curatore e di alcuni degli autori;

segue camminata itinerante per il borgo con gli autori fino a raggiungere il luogo di produzione dei “sugeli” che saranno il centro della cena comunitaria del borgo;

ore 19.00 cena comunitaria del borgo a base di sugeli, contributo libero

ore 22.00 al Rifugio Realdo videoproiezione commentata dei particolari dell’affresco della Cappella, pernottamento in Rifugio e colazione di buon ora al mattino

Per info e prenotazioni contattare Giampiero De Zanet, guida ambientale escursionistica al cellulare e whatsApp – 339 1183146.