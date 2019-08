Coprogettazione di un dormitorio per i poveri, il Comune di Sanremo lancia manifestazione d’interesse

Sanremo. L’amministrazione comunale cerca partner per la coprogettazione di un dormitorio per i poveri. E’ stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune una manifestazione d’interesse, promossa dal settore servizi sociali, volta alla ricerca di soggetti interessati a realizzare e gestire una nuova struttura per persone disagiate: senza tetto, tossicodipendenti e qualunque altro o altra maggiorenne che si venga a trovare in condizioni personali disperate.

L’attività di dormitorio a bassissima soglia sarebbe da svolgersi dal primo ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2021. Gli operatori economici che fossero intenzionati a partecipare dovrebbero garantire anche la messa a disposizione di locali adeguati e di personale con funzioni di custode ed educatore, per i quali Palazzo Bellevue sarebbe disposto a partecipare con un contributo mensile presunto di 5000 euro.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 28 agosto.