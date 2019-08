Coppa Italia Promozione, incontro combattuto tra Ventimiglia e Dianese&Golfo

Ventimiglia. Si alza il sipario sulla stagione 2019-20. Domenica sera al ‘Morel’ finisce in pareggio la prima partita ufficiale del Ventimiglia Calcio, opposto alla Dianese&Golfo, nella prima giornata della Coppa Italia Promozione.

Finale 1-1, al termine di un incontro combattuto e con occasioni da entrambe le parti. La Dianese ha dimostrato di avere un’ottima difesa, il Ventimiglia comincia a prendere forma dopo la rivoluzione estiva.

I granata sono partiti alla grande, dominando per una ventina di minuti. Gli ospiti sono venuti fuori alla distanza e sono passati in vantaggio con il bomber greco Tselepis, al quale ha risposto Musumarra spedendo in rete un angolo di Salzone. In seguito i padroni di casa hanno anche cercato la vittoria ma il risultato è rimasto inchiodato sull’1-1.

Prossimo appuntamento domenica con il Camporosso, vittorioso sul campo del Taggia per 3-2.

Ventimiglia-Dianese&Golfo 1-1 (Musumarra 65′, Tselepis 48′)



Ventimiglia Calcio: Scognamiglio; A. Sammartano, Serra, Musumarra, Ierace; Leggio, A. Rea; Scappatura, Ventre, Salzone; Murabito. A disposizione: Zunino, L. Sammartano, Morscio, Lembo, Roldan, Gallo, Olivieri, D. Rea, Serpe. Allenatore: Luccisano

Dianese&Golfo: Miraglia; Falzone, Laera, Di Lauro, Lufi; Zeka, Corio, Gashi; Casassa, Tselepis, Mrahi. A disposizione: Bortolini, Talladira, Ferrara, Tahiri, D’Agnano, Muca, Costamagna. Allenatore: Colavito

