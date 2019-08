Coppa Italia Promozione, il Taggia scende in campo contro il Camporosso

Taggia. Prende il via la Coppa Italia Promozione. Nel girone A giocherà il Taggia Calcio, che domenica 25 agosto, alle 20.30, allo stadio comunale “Marzocchini” scenderà in campo per la prima giornata contro il Camporosso.

Domenica 1 settembre, sempre alle 20.30, giocherà allo stadio “W. Marenco” a Diano Marina contro la Dianese&Golfo. Partita valida per la seconda giornata della Coppa Italia Promozione.

Domenica 8 settembre alle 20,30 il Taggia affronterà invece il Ventimiglia Calcio allo stadio “Morel” per la terza giornata.