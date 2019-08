Coppa Italia, l’imperiese Stefano Alassio arbitra Genoa-Imolese

Imperia. L’imperiese Stefano Alassio arbitrerà questa sera alle 20.30 allo stadio comunale di Chiavari Genoa-Imolese. La partita è valida per il 3^ Turno Coppa Italia.

«Dopo il preliminare di Europa League disputatosi in Austria, il nostro Stefano sarà impegnato al Ferraris per la sua prima gara stagionale a livello nazionale, dove i padroni di casa del Genoa CFC sfideranno l’Imolese nel 3^ turno di Coppa Italia-. fa sapere la sezione Aia di Imperia sulla sua pagina Facebook – I grifoni del nuovo allenatore Aureliano Andreazzoli sono reduci da un sorprendente pre-campionato, che li ha visti uscire vincitori sia contro il Bordeaux che contro il Lione, in cui si sono già resi protagonisti i neo-acquisti Pinamonti e Zapata.

Gli emiliani invece, che dopo aver raggiunto il terzo posto in serie C e sfiorato la promozione in serie B sfumata solo ai playoff, si presentano a questa stagione con forti motivazioni. La squadra di Imola inoltre, ha già superato due turni di Coppa ai rigori, rispettivamente con Sambenedettese e JuveStabia».