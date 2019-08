Controesodo estivo, giornata da bollino rosso per i rientri sull’A10

Imperia. Il lungo fine settimana di Ferragosto è terminato e perciò i vacanzieri, che hanno concluso le ferie, stanno tornando a casa. Sull’A10 è previsto il transito di migliaia di viaggiatori soprattutto sulla tratta Ventimiglia-Genova, verso l’intersezione con l’A6 Savona-Torino, allo svincolo con l’A26 in direzione Gravellona Toce e all’uscita a Genova Aeroporto. Occhi puntati anche sullo snodo tra A12 e A7, con possibili code in zona Bolzaneto, sulle arterie secondarie che collegano la Riviera al basso Piemonte e sulla strada statale 28 del Colle di Nava fino a Ceva e Mondovì.

Si prospetta una giornata potenzialmente difficile per il traffico sulla rete autostradale ligure per quello che potrebbe essere il primo controesodo estivo della stagione. Per limitare i disagi alla viabilità scatta il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 fino alle 22. Inoltre massima sarà l’attenzione anche da parte della polizia stradale e delle centrali operativi dell’Autostrada dei Fiori che monitoreranno la situazione con telecamere dislocate lungo tutto il tracciato.