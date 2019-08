Dolceacqua. Si stanno ultimando i preparativi per i fuochi d’artificio che, sabato 24 agosto alle 22.30, animeranno il centro storico di Dolceacqua.

Dopo l’annullamento dello scorso anno, in rispetto del “lutto nazionale” proclamato a seguito del tragico

evento del Ponte Morandi, Dolceacqua quest’anno avrà come clou dei festeggiamenti di agosto il consueto spettacolo pirotecnico che, come è noto, non si esaurisce nella sola esibizione dei fuochi ma si sviluppa in un armonioso contesto di luci e suoni.

La manifestazione targata 2019 non poteva non essere dedicata a Claude Monet, il pittore impressionista che circa 150 anni fa immortalò su 4 tele il piccolo Borgo Medioevale, e che quest’anno, grazie all’impegno delle amministrazioni comunali di Dolceacqua e Bordighera, è stato protagonista di uno degli eventi di maggior successo non solo regionale, con una esposizione nel Castello dei Doria e di Villa Regina Margherita che ha vantato più di 36000 visitatori in soli tre mesi.

Attraverso i testi delle lettere che Claude Monet scrisse durante la sua permanenza in zona, luci e fuochi

cercheranno di ricreare quelle stesse emozioni che le opere del pittore francese riescono a comunicare

guardandole. Uno spettacolo unico, realizzato appositamente ed in esclusiva per l’antico Borgo dei Doria.

Il racconto è affidato alle voci di Luisella Berrino e Maurizio Di Maggio.

Come ogni anno, sono attese migliaia di persone, che già dal primo pomeriggio raggiungeranno

Dolceacqua per trovare posteggio e posto nelle famose pizzerie e ristoranti del Paese, ma potranno anche

cogliere l’occasione del servizio Cucina offerto dalla Pro Loco “I Dusaigoti” in Piazza Garibaldi, accompagnato da una serata danzante. L’amministrazione consiglia ai turisti di raggiungere per tempo Dolceacqua, almeno nel tardo pomeriggio, preferibilmente con motocicli. Si invita a rispettare le indicazioni di parcheggio che verranno date dal personale preposto ed a posteggiare le automobili già nel senso di marcia per il ritorno.