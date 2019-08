Contaminazione da Listeria: ritirata dal commercio la Cima Antica Genova

Savona. Il ministero della Salute ha richiamato la “Cima Antica Genova Tuo Chef 2,3 chili” (trancio intero), prodotta da “Buona Compagnia Gourmet spa”, di Savona a scopo precauzionale per potenziale rischio di contaminazione microbiologica da Listeria Monocytogenes. E’ scritto nell’avviso: «Si invita la clientela che fosse in possesso della Cima Antica Genova, acquistata affettata nelle date comprese dal 03/08/2019 al 13/08/2019, a non consumare il prodotto e a rendere la cima al punto vendita».