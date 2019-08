Consiglio comunale a Sanremo. Gandolfi (FdI): «Abbiamo assistito a un’imbarazzante pagina politico amministrativa»

Sanremo. «Ieri sera abbiamo assistito ad una imbarazzante pagina politico amministrativa espressione della maggioranza del “benessere”». Così interviene il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Michele Gandolfi, circa il consiglio comunale monotematico richiesto dalla minoranza, incentrato sull’edificio scolastico “Giovanni Pascoli”.

«Dopo le precise domande rivolte all’amministrazione da parte dei Consiglieri di opposizione, alle quali sono state date timide risposte non esaurienti, con un “astuto gioco” degno di quei “politici” che nessuno vorrebbe più vedere, la maggioranza ha richiesto la verifica del numero legale e, non essendo sufficienti i Consiglieri in aula, è stata repentinamente interrotta la seduta.» Continua Gandolfi «Un atto studiato a tavolino senza nessuna improvvisazione, proprio nel momento in cui erano in corso alcune interviste fuori dall’aula (c’era anche il Sindaco) e qualche altro Consigliere d’opposizione si era assentato per bisogni fisiologici. D’accordo sul fatto che è stata l’opposizione a richiedere la convocazione del Consiglio monotematico e, che la maggioranza non ha gradito, ma è altrettanto vero che i numeri per mantenere la seduta sono della maggioranza e, questo sgradevole atto dimostra palesemente che la maggioranza non vuole il confronto né con le forze di minoranza né con i Cittadini che chiedono chiarezza su quanto accaduto. Una palese dimostrazione che i diritti delle minoranze non sono garantiti! Ma tutto ciò ha permesso all’amministrazione Biancheri di uscire dal pantano, evitando risposte evasive arrivando anche a sconfessare l’operato dello studio d’ingegneria che ha redatto la relazione tecnica.»

Conclude Gandolfi «Prendiamo atto di questo atteggiamento strumentale riproponendo nell’immediato un Consiglio Comunale monotematico sull’argomento, ma non ci fermeremo qui andremo oltre, con ogni mezzo possibile perché l’argomento è importante e l’atteggiamento di questa maggioranza è molto grave».