Consiglio comunale a Sanremo, ecco tutti i punti all’ordine del giorno

Sanremo. All’ordine del giorno del consiglio comunale – già convocato, con nota prot. Gen. N. 70713 del 08.08.2019, in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del comune, palazzo Bellevue, in corso Cavallotti, 59, per il giorno lunedì 26 agosto, in seconda convocazione con inizio dei lavori, alle ore 17 per esaurire la trattazione della pratica iscritta al punto n. 5) dell’ordine del giorno prot. Gen. N. 65095/2019, integrato con ordine del giorno aggiuntivo prot. Gen. N. 66852/2019, ed in prima convocazione con inizio dei lavori al termine della trattazione della suddetta pratica ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24 – vengono aggiunti, dopo il punto 1), in prima convocazione, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del regolamento del

Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, i seguenti punti:

2) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio Ambiente euro 48.657,94 lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità tubazioni di mandata fognaria dn 800 mm in corso n. Sauro, fronte capitaneria di porto. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, Comma 1, lett. E) del d.lgs. 267/2000. Cig: zcc28d1f6a (si propone immediatamente eseguibile) prop. N. 84/2019

3) settore corpo polizia municipale, protezione civile (gestione emergenze) – servizio amministrativo polizia

municipale riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del d.lgs. N. 267/2000, in esecuzione della sentenza giudice di pace di Sanremo n.136/2019. (si propone immediatamente eseguibile) prop. N. 85/2019

4) settore corpo polizia municipale, protezione civile (gestione emergenze) – servizio amministrativo polizia

municipale riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del d.lgs. N. 267/2000, in esecuzione della sentenza giudice di pace di Sanremo n. 346/2019. (si propone immediatamente eseguibile) prop. N. 86/2019.

5) settore corpo polizia municipale, protezione civile (gestione emergenze) – servizio amministrativo polizia

municipale riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi Dell’art. 194, comma 1, lett. A) del d.lgs. N. 267/2000, in esecuzione della sentenza giudice di pace di Sanremo n. 244/2019. (si propone immediatamente eseguibile) prop. N. 87/2019

6) settore corpo polizia municipale, protezione civile (gestione emergenze) – servizio amministrativo polizia

municipale riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del d.lgs. N. 267/2000, in esecuzione della sentenza giudice di pace di Sanremo n. 41/19. Prop. N. 88/2019.