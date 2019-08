Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo nel Principato di Seborga

Seborga. A soli quattro giorni dal concerto di Ferragosto nel Parco di Villa Ormond l’Orchestra Sinfonica di Sanremo sarà presente domenica 18 agosto con un quartetto d’archi nello splendido contesto del Principato di Seborga, dove, in piazza San Martino, alle 21.30 i due violini di Marco Bigarelli e Luca Marzolla, insieme alla viola di Fara Bersano e al violoncello di Mariano Dapor eseguiranno il concerto “Confini sonori: la grande Bellezza”, in collaborazione con il 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

Un appuntamento a cui non mancare seguendo la stagione estiva della Sinfonica di Sanremo.

Di seguito il programma:

– Quartetto n° 3, K.156 di Wolfgang Amadeus Mozart

Presto

Adagio

Tempo di Minuetto

– Summa e Da pacem Domine di Arvo Part

– Quartetto n° 19 K.465 “delle dissonanze” di Wolfgang Amadeus Mozart

– I Lie rhythmically mechanical – like a clock (but intimate and very tender) di David Lang

– Federico II (Primo brano della composizione “Viaggio in Italia”: un omaggio di Sollima all’illuminato Imperatore tedesco che scelse Palermo come sua residenza ufficiale) di Giovanni Sollima.