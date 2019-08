Concerti nelle piazze, sagre e fuochi d’artificio: ecco il Ferragosto nella Riviera dei Fiori

Imperia. Concerti in villa o nelle piazze, serate danzanti e sagre nelle frazioni. E poi spettacoli di cabaret, visite guidate nei musei, performance teatrali itineranti e, soprattutto, fuochi d’artificio: tanti gli appuntamenti per chi trascorre Ferragosto nella Riviera dei Fiori. Oltre al mare, la spiaggia, i gavettoni e i falò, dalla costa all’entroterra si possono trovare eventi di ogni genere per tutta la famiglia. Ecco qualche suggerimento.

Apricale. Il 14 e il 15 agosto residenti e turisti avranno l’occasione di scoprire il magico borgo di Apricale insieme al Teatro della Tosse di Genova, che, nell’ambito della trentesima edizione della rassegna “E le stelle stanno a guardare”, porterà in scena lo spettacolo itinerante Orfeo Rave.

Armo. A Ferragosto si apre la tradizionale sagra “Du pan frit” in onore di San Bernardo. Il programma del giorno 15 agosto vede un pomeriggio in allegria con il duo acustico “Pan e Pumata” e, dalle 17,30, il party “SanBersunset”. Parteciperanno anche i piloti Maurizio Gerini e Elisabetta Caracciolo che racconteranno le loro avventure alla gara Dakar.

Badalucco. Per chi è alla ricerca di un po’ di fresco, le giornate di Ferragosto possono essere una valida occasione per ammirare la mostra “Racconti dal corpo alla tela” di Marta Laveneziana presso l’UpArte Badalucco Art Gallery in piazza Duomo. In collaborazione con la Banca del vino di Slow Food ,nel piccolo paese della Valle Argentina anche quest’anno torna l’invito al vino con oltre cento etichette provenienti da tutta Italia. Gli eventi si svolgeranno in piazza Marconi, il 14 agosto con la compagnia della Long Island Band e i Non Plus Ultra, mentre il 15 con The Groove e la Groovejet band. Per l’occasione è stato organizzato un servizio navetta con partenza dalla stazione di Arma di Taggia dalle 19 alle 24.

Bajardo. A Ferragosto, serata danzante in piazza con la Dire Straits Tribute Band dei Solid Rockers dalle 20.30

Bordighera. La Viglia di Ferragosto tra le bellezze storiche della Città delle Palme. Con ritrovo davanti alla Chiesa di Sant’Ampelio alle 21, residenti e turisti potranno intraprendere una visita guidata per i carruggi di Bordighera Alta parlando di storie e leggende.

Cervo. Il 14 e il 15 agosto sono un’occasione per visitare la mostra personale di Elena Buzhurina allestita presso Cà di Nonna Teresa in piazza Alassio (dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 22).

Diano Marina. Nell’ambito della seconda edizione del Festival di cultura popolare “FolkinDiano”, il 14 agosto Villa Scarsella ospita il concerto “Creuze de ma”. In scena Antonio Carli che canta la Genova di Fabrizio De André (ore 21.15). Sul Molo delle Tartarughe, invece, musica, karaoke, dance, animazione per giovani (e non) a cura di Gianni Rossi (ore 21.30). Il 15 agosto, con la direzione artistica di Fortunello e Marbella, appuntamento per tutti i bambini in piazza Martiri della Libertà per assistere allo spettacolo Le Cirque du Chef – acrobazie di un bizzarro cuoco (ore 21.30). La sera di Ferragosto palcoscenico sarà ancora una volta il Molo delle Tartarughe con il concerto della EroSound Tribute Band di Paolo Gaudino (ore 21.30). Non mancherà un evento speciale organizzato dagli stessi cittadini dianesi con la collaborazione dell’Associazione Famia Dianese: in via Roma si potrà infatti prendere parte gratuitamente a una caratteristica “Cena in bianco” (ore 19.30, per informazioni e richieste contattare il Gruppo Facebook “Sei di Diano Marina se…”)

Dolceacqua. Perché non sfruttare l’opportunità di questi giorni di festa per visitare la mostra “Claude Monet, ritorno in Riviera” al Castello Doria di Dolceacqua?

Dolcedo. Il 14 agosto spettacolo teatrale per le vie del borgo con Simonetta Guarino (ore 21.15)

Imperia. Musica dal vivo la sera del 14 agosto ai Bagni Oneglio con Mario Scalambrin e Gabriello (ore 21.00). Al Borgo Prino, invece, risate, cabaret e tanto divertimento con il comico Beppe Braida (ore 21.15). Il giorno di Ferragosto eccezionale apertura serale al Museo Navale (dalle 18.30 alle 22.30)

Montegrosso Pian Latte. La sera del 14 agosto tradizionale fiaccolata per le vie del centro storico (ore 21). Il giorno dopo, nell’ambito della rassegna Vallinmusica, si terrà alla Chiesa di San Biagio il concerto per organo e tromba (ore 21)

Ospedaletti. Il 14 agosto serata musicale con “Quelli degli anni ‘60” in piazza IV Novembre (ore 21.30).

Perinaldo. Tradizionale Festa del volontariato il 14 e il 15 agosto con gastronomia tipica: le trippe saranno le protagoniste durante la prima serata, la capra e fagioli nella seconda. Non mancheranno salsiccia, rostelle, patatine fritte e tanta musica.

Riva Ligure. La vigilia di Ferragosto Comune e Costa Balenae organizzano in piazza Matteotti “Un magico sorriso”, un appuntamento per grandi e piccini (ore 21.30)

San Bartolomeo al Mare. La vigilia di Ferragosto in piazza I Maggio torna il “Mercato degli agricoltori”: salle 8.30 alle 12.30 grande degustazione di prodotti del territorio a km 0 offerti dalle aziende agricole presenti in vendita diretta. Nel pomeriggio, dalle 17,30 alle 19,30, tutti i bambini, potranno ritrovarsi in zona anfiteatro per alcune ore di divertimento con un gruppo di animatori (anche il giorno 15). In serata, sempre all’Anfiteatro i più grandi potranno divertirsi con il Karaoke di Paolo Bianco (ore 21.30). Il giorno dopo, gli eventi in programma si apriranno alle ore15 con “Mansio Romana Open Day”, tour guidato con gli archeologi presso le rovine della cittadina costiera. Due gli appuntamenti serali, in piazza Torre Santa Maria musica e animazione con dj tex e, nell’ambito della manifestazione “I liguriani – suoni dai mondi liguri”, in piazza Rovere si potrà ascoltare musica tipica locale.

San Lorenzo al Mare. Appuntamento culturale la viglia di Ferragosto in zona mare dove Carlo De Filippis presenta il suo ultimo libro “Il dono” (DeA Planeta). Dialogheranno con l’autore le libraie Nadia e Antonella. Reading a cura degli attori de Il teatro dell’albero. Il giorno 15, invece, appuntamento con la musica (ore 21)

Santo Stefano al Mare. Nelle due giornate di festa residenti e turisti avranno occasione di ammirare la mostra di pittura “Blu come il mare…” di Carmen Conte allestita presso la Sala Consiliare del Comune (dalle 19). Nel Ferragosto di Santo Stefano non mancheranno, il giorno 14, appuntamenti per i bambini con lo spettacolo Fluffy Puppet show in piazza Cavour (ore 21) e, dal 15, lo street food all’interno del porto di Marina degli Aregai (dalle 11 alle 00)

Sanremo. Tanti gli appuntamenti nel Ferragosto della Città dei Fiori. S’incomincia alle 20 a Villa Ormond con l’apericena degli artisti dell’Orchestra Sinfonica che dalle 21 intratterranno il pubblico con un concerto dedicato ai successi dei Beatles. Guest star, Clarissa vichi Arist. Sulla terrazza del Roof Garden del Casinò, invece, risplenderà Arisa che torna ancora una volta a Sanremo, città che l’ha consacrata al mondo della musica nazionale. Il concerto avrà inizio alle 22. Nell’ambito della terza edizione di Sorsi di note, piazza Eroi Sanremesi, invece, sarà animata dalla musica live degli Um a Zerbo (dalle 20). Per chi si trova sul lungomare, non potrà mancare una sbirciata ai caratteristici mercati allestiti in corso Nazario Sauro (dalle 19), mentre nella frazione di Poggio, tra servizio bar e specialità gastronomiche, si ballerà in piazza con l’Orchestra Cristin e La luna Nueva. Alle 22.30, però, tutti con il naso all’insù per assistere al consunto spettacolo di fuochi d’artificio in occasione della Festa della Madonna della Costa. I festeggiamenti continueranno al Bay Club con il “Gran falà di Ferragosto”: il programma prevede dalle 20.00 cena a buffet e a seguire, dopo i fuochi, musica fino a tarda notte a cura dei dj Maurizio Caresana e Daniele Pavarino, con voice Lorenzo Casalino e Jay di Maggio. Il giorno dopo si continua ai Bagni Azzurri con una grand beach party che vedrà in consolle i dj Francesco Pittaluga, Fabry Violino, Daniele Pavarino, el’animazione di Lorenzo Casalino, Jay di Maggio e Sax Gianni Denitto. La notte la festa ritorna al Bay per ballare sotto le stelle in compagnia dei dj Marco Branky, Daniele Pavarino e Lorenzo Casalino voice. Musica spettacolo ma non solo. Perché nelle due giornate di festa gli appassionati dell’arte contemporanea avranno occasione di ammirare più di una mostra: “Annaviva” al Foyer del Teatro dell’Opera della casa da gioco, la personale di Edgardo Gastini all’Hotel Nazionale, UCA – United Colors of America al Forte di Santa Tecla. Mentre, soltanto il giorno di Ferragosto, potranno visitare il Museo Civico a Palazzo Nota, dove alle 10 partirà una visita con una guida qualificata, e alle 16.30 intraprendere un altro tour guidato, questa volta alla scoperta della Sanremo delle Teste Coronate (ritrovo in piazza Colombo dal “pino”).

Seborga. Il giorno di Ferragosto tutti in piazza Nuova per la sagra dei ravioli organizzata dalla Proloco. Non mancheranno l’accompagnamento musicale dell’orchestra Rita Evergreen e la baby dance per i più piccoli.

Taggia. Vigilia di Ferragosto in montagna: con partenza a Colle Melosa, il 14 agosto si terrà un’escursione lungo gli antichi percorsi militari dell’entroterra attraverso i quali si raggiungerà il Monte Grai, prima, e il Monte Pietravecchia (ritrovo ore 08 presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Taggia). In città l’associazione Arte e Party organizza il tradizionale mercatino artigianato artistico (ex mercato coperto, dalle ore 17). E la sera tutti in piazza Chierotti con il concerto tributo ai Pink Floyd (ore 21.30). Il 15, invece, la piazza si fa cinema con la proiezione del film “In viaggio con Jacquelin” alla Madonna del Canneto (ore 21.15), mentre, sempre in piazza Chierotti, travolgente show di Gianni Rossi (ore 21.30). La due giorni di Ferragosto sarà anche un’occasione per recarsi a Villa Boselli e, tra fotografie e filmati, conoscere qualche cosa in più del nostro mare (dalle 20 alle 23.30)

Ventimiglia. I giorni di festa possono essere un’occasione per visitare l’esposizione d’arte ai Giardini Botanici Hanbury “Larger than life” con sculture di Andrew Lendzian.