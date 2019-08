Concerti e spettacoli animano le “Sere d’estate in musica” a Bordighera

Bordighera. Nella Città delle Palme le sere dell’estate 2019 rieccheggiano di note, grazie ad un programma di concerti e spettacoli pensato per soddisfare i cittadini e tutti gli ospiti che, per le loro vacanze, scelgono questo angolo di Liguria.

Nei giorni centrali del mese di agosto il calendario, già denso a luglio, sembra farsi ancora più ricco. Particolarmente attesi gli appuntamenti di “D’autore e d’amore”, la rassegna dedicata alla musica d’autore e progressive di matrice storica, giunta ormai alla VI edizione. Giovedì 8 agosto alle 20.45, ai giardini Lowe, due act importanti: Alberto Fortis e, a seguire, Max Manfredi.

Sabato 10 agosto sarà la volta di altri due grandi protagonisti: Fabio Concato e la sua band, di nuovo in Liguria dopo alcuni anni di assenza, e Grazia Di Michele, in duo acustico. Domenica 11 agosto alle 21.30, ancora ai giardini Lowe, l’Orchestra Sinfonica di Bordighera presenterà, in collaborazione con la scuola di danza Il Cigno Nero, “Viaggio nel balletto”: uno spettacolo in cui musica e danza si uniranno su musiche di Massenet e Offenbach.

Da 11 anni l’estate di Bordighera ha il suono di “Touscouleurs”, la rassegna che veste l’Arena della Scibretta con i suoni e i colori della world music. Martedì 13 agosto alle 21.30 il palco sarà di Roccassera Quartet, che coinvolgerà il pubblico con la forza di composizioni spontanee e energiche, ricche al contempo di virtuosismo ed improvvisazione, capaci di far viaggiare tra Mediterraneo ed America Latina.

La serata di venerdì 16 agosto, ai giardini Lowe a partire dalle 21.30, sarà dedicata al fascino senza tempo del più celebre quartetto di Liverpool. “Dedicato ai Beatles” è il titolo del concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che, accompagnata dalla voce di Clarissa Vichi, farà rivivere le canzoni della band che ha rappresentato una delle espressioni più significative della storia della musica.

Domenica 18 agosto, alle 21.15, presso il Chiosco della Musica sul lungomare Argentina, Rino Crudi proporrà il suo omaggio agli autori più celebri della grande musica italiana. Nell’anno del ventesimo anniversario della scomparsa di Fabrizio De Andrè, non poteva mancare un omaggio al cantore della Liguria. Martedì 20 agosto, alle 21, presso l’Arena della Scibretta, il gruppo musicale Franziskani presenterà, insieme ad alcuni ospiti speciali, alcuni dei brani più rappresentativi dell’opera del cantautore genovese. Il concerto sarà punteggiato, tra una canzone e l’altra, da brevi approfondimenti che cercheranno di mettere in luce l’animo dell’artista e la sua poetica.

Sette appuntamenti diversi, sette appuntamenti comunque da non perdere: per ritrovare le proprie sonorità preferite, per farsi sorprendere da melodie che ancora non si conoscono oppure, semplicemente, per trascorrere una piacevole serata d’estate.

