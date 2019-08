Cna Imperia e Ristoranti della Tavolozza presentano sapori artigianali e show cooking al Moac di Sanremo

Sanremo. Al Moac l’artigianato si declina in tutti i suoi mille diversi aspetti e non manca, come da tradizione ormai, anche il mondo dei sapori e del food. Per la cinquantunesima edizione questa attenzione alle eccellenze agroalimentari, soprattutto locali, si traduce in una serie di show cooking che si terranno alla sera, alle ore 19, sulla terrazza al primo piano del Palafiori.

Quasi ad anticipare il momento della cena, tra artigiani del gusto al secondo piano e area ristoro al primo, i diversi show cooking che si alterneranno nel corso dei dieci giorni di manifestazione sono stati studiati per portare in primo piano il Mediterraneo e la sua preziosa e gustosa dieta.

Grazie alla collaborazione con Cna Imperia e con l’associazione Ristoranti della Tavolozza, le Edizioni Zem Vallecrosia presentano 5 serate, ciascuna dedicata ad un diverso aspetto della dieta mediterranea, tanto emblematica e importante, sotto il profilo culturale così come quello della salute, da meritare l’inserimento tra i beni dell’umanità Unesco.

Il pane, i fiori, le Denominazione Comunali (De.Co.), il mare, le salse e anche un po’ di galateo per imparare e comportarsi opportunamente a tavola… sono diversi gli argomenti toccati con la partecipazione di chef contadini, food blogger, giornalisti, cuochi e gastronomi. Tutti gli incontri cono presentati dal giornalista Claudio Porchia.

Il programma:

Domenica 18 agosto

Alle 19 – “Pan e Pumata”, ricette a basso indice glicemico con showcooking della food blogger e scrittrice Raffaella Fenoglio. La Valle Argentina protagonista della degustazione con l’olio del frantoio “Secondo” di Montalto Ligure e il pane de “Il pane di Oz” del panificio artigianale di Molini di Triora.

Martedì 20 agosto

Alle 19 – “A tutta De.Co.”. Stefano Bicocchi, in arte Vito, ci porta alla scoperta di due meraviglie: il Brandacujun e la Sardenaira con showcooking dello chef Alessandro Battaglia del ristorante BBros di Sanremo. Presentazione olio del frantoio Armato di Cristina Armato ed al termine il pubblico deciderà il derby fra Imperia e Sanremo: meglio la Pissalandrea o la Sardenaira?

Giovedì 22 agosto

Alle 19 – “La cucina con i fiori e le salse al mortaio con Cipolla egiziana ligure”, showcooking dello chef contadino Marco Damele. Valle Nervia protagonista con vini e olio dell’azienda agricola Rondelli di Camporosso e degustazione prodotti del panificio Lia di Camporosso e del pastificio Pasta fresca Morena di Ventimiglia.

Sabato 24 agosto

Alle 19 – “Il mare nel piatto” showcooking con Roberto Pisani giornalista enogastronomo e autore del libro “Cucinare in barca”,alla scoperta del Gambero Rosso di Sanremo con l’olio del frantoio Sant’Agata della famiglia Mela e il pane di Triora ed i prodotti da forno del panificio Asplanato.

Domenica 25 agosto

Alle 19 – Sanremo Story: omaggio al Festival della Canzone italiana con le immagini dell’Archivio fotografico Moreschi di Sanremo. Alla scoperta del mondo delle bollicine con brindisi di saluto finale con l’esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della Rocca, autrice del libro “Bollicine che passione” con degustazione vino spumante 1R rosè delle Cantine Lunae e i prodotti da forno del Biscottificio Gibelli di Vallecrosia.