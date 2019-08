Sanremo. CNA Imperia ha partecipato alla mostra mercato, che si è tenuta presso il Palafiori a Sanremo dal 16 al 25 agosto, con un’area istituzionale, un ampio spazio espositivo dedicato all’Unione Comunicazione, che accoglie e riunisce tutte le imprese del comparto della comunicazione grafica, promozione pubblicitaria, stampa, il settore immagine con i fotografi, cine e video-operatori, il web e l’informatica e tutti i nuovi servizi e le imprese dell’area dell’Information Communication Technology (Ict).

Lo stand è stato allestito con il supporto grafico di Promo & Graphics dei fratelli Vergani, laboratorio pubblicitario di lunga tradizione che si occupa di stampa digitale ed allestimenti per attività commerciali, fiere ed eventi: con una grafica moderna, mutuata dalla campagna di comunicazione istituzionale dell’Associazione, è stato creato uno spazio fruibile e molto apprezzato dai visitatori, un’area accogliente dedicata alle imprese artigiane e non solo, volta a valorizzare le categorie del settore comunicazione che maggiormente caratterizzano la Provincia di Imperia.

Un doveroso omaggio per la collaborazione negli allestimenti a Innovation Media di Luca Giovannetti, gruppo editoriale titolare anche del magazine SANREMO.IT enjoy riviera & cote d’azur, che ha curato l’apprezzatissimo spazio Selfietime, dedicato a tutti coloro che con un selfie hanno voluto rendere omaggio alla visita al nostro stand: oltre 400 le foto stampate per visitatori, dirigenti dell’Associazione e rappresentanti delle Istituzioni che con un piccolo souvenir personalizzato hanno immortalato e reso omaggio all’evento.

Indispensabile il supporto video di Imperia Tv, l’emittente televisiva che dal 1986 cura i servizi e le dirette sull’informazione locale, sulla promozione del territorio e le tradizioni della Provincia di Imperia, che ha curato nei contenuti e messo a disposizione uno schermo tv informativo.

Spazio alle eccellenze della comunicazione di oggi e di ieri con l’alta tecnologia ed i magnifici droni di Stefano De Lorenzi, Paola Paschetta ed Air Vision Liguria, punto di riferimento per la fotografia aerea, la progettazione e la vendita dei droni multirotori con sede a Diano Marina, di Sistel, dal 2005 proprietaria della rete wireless Sistel Telecomunicazioni, in grado di raggiungere con i propri impianti di Internet veloce anche le aree più difficili della Provincia di Imperia, quali la Stazione Amaie della Diga di Tenarda, il Rifugio Allavena al Colle della Melosa e la zona dei Balzi Rossi ed un doveroso omaggio alle antiche macchine fotografiche concesse in esposizione dall’Archivio Fotografico Moreschi di Alfredo Moreschi, custode di un patrimonio inestimabile per Sanremo, che ha fissato su pellicola la storia della Città dei Fiori sin dal 1927: pezzi di altissimo valore tra cui una Kodak del 1890 ed una Deckrullo Nettel del 1919.

Un ringraziamento infine alla ditta Tecno-ben, specializzata nella realizzazione di impianti di trattamento acqua a 360°, per tutti gli usi e per tutte le necessità, che ogni anno ci supporta e ci aiuta a rendere più gradevole l’esperienza nel nostro stand, a Il giardino di Vincenzo Palladino, che si occupa di progettazione e realizzazione di giardini, parchi, aree verdi, che ha curato gli allestimenti verdi dello spazio ed al puntuale sostegno tecnico della ditta Masotti, eccellenza sanremese nel campo delle forniture di alberghi, bar, ristoranti e comunità, che ci ha supportato nella realizzazione dei cooking show.

“L’obiettivo di CNA è stato quello di regalare al MOAC una esperienza vivace e moderna per la promozione delle aziende, dei prodotti e delle lavorazioni”, afferma il Presidente territoriale CNA, Michele Breccione. “Da parte di tutta l’Associazione un grazie di cuore a tutti coloro che sono intervenuti e che ci hanno aiutato a realizzare il nostro progetto”.