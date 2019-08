Cervo, auto si cappotta sull’Aurelia: feriti due giovani

Cervo. E’ di due giovani tedeschi feriti in modo non grave, il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte sull’Aurelia. I due ragazzi, di 24 e 25 anni, erano a bordo della propria auto quando si sono capottati per cause in fase di accertamento nei pressi del Porteghetto di Cervo. Sembra che i due stessero tornando dopo una notte trascorsa a pescare.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con un’ambulanza della Croce d’Oro, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I due giovani sono riusciti a lasciare da soli l’abitacolo e hanno riportato ferite non gravi.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che l’auto abbia urtato un’altra vettura e poi si sia capottata. Entrambi comunque sono usciti da soli dall’abitacolo.