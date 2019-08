Imperia. Fabrizio Fontana sarà l”ospite d’onore’ che animerà il sabato sera di Borgo d’Oneglia. Il noto comico e inviato di “Striscia la Notizia” porterà sabato 31 agosto sul palcoscenico di Borgo d’Oneglia, nell’immediato entroterra del centro cittadino, i suoi personaggi più famosi, tra i quali non mancheranno James Tont e Capitan Ventosa.

La serata sarà trasmessa in diretta da R24 Radio in compagnia di Walter Sindoni, di Pokki dj e Comix dj

L’entrata in scena di Fontana entrata in scena, è prevista per le 21.30: l’agente segreto più simpatico del mondo, colonna portante di Zelig, intratterrà il pubblico con una carrellata delle sue migliori gag.

Dalle strampalate parole d’ordine del tipo “Squadra che vince?…Non è l’Inter” alla sua mimica trascinante, le risate sono assicurate.

Fontana vestirà indosserà la sua caratteristica tutina gialla con ventosa per lavandini come cappello. trasformandosi in Capitan Ventosa, inviato speciale di Striscia e paladino di tutti i cittadini e incontrerà il pubblico per i classici autografi e foto di rito.

L’iniziativa è dell’attivissimo Circolo Borgo d’Oneglia. Il consigliere delegato Paolo Ormamento e l’animatore del Circolo Borgo d’Oneglia presieduto da Marco Armelio Fabio Grossi inviato tutti gli imperiesi a trascorrere un sabato sera in compagnia di Capitan Ventosa e di R24 Radio