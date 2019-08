Sanremo. Trovare un posto in centro città, specialmente in queste affollate giornate estive, è difficile? Sembrerebbe di no, specialmente se qualcuno ha la particolare abilità del “parcheggio creativo”.

Se poi quel qualcuno è rappresentato da decine di automobilisti ecco che il lungomare Italo Clavino, durante l’ora di pranzo si trasforma in un parking abusivo e caotico con tante macchine che occupano la corsia di marcia.