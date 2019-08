Canada Open, Fognini perde contro Nadal ma torna in top ten nella classifica Atp

Taggia. Finisce l’avventura di Fabio Fognini nella “Rogers Cup”, torneo Atp Masters 1000 che si è svolto sui campi in cemento di Montreal. Sabato è stato battuto da Rafael Nadal.

Dopo aver superato Tommy Paul ai sedicesimi di finale e Adrian Mannarino agli ottavi di finale del Canada Open, l’armese, numero 11 del ranking mondiale e settima testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha perso ai quarti di finale contro lo spagnolo con il punteggio di 6-2, 1-6, 2-6. E’ stato comunque un buon torneo per il tennista di Arma di Taggia, che ritorna in top ten nella classifica Atp con 160 punti di margine sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, 11esimo.