Camporosso, open day della scuola calcio in via Kennedy

Camporosso. Porte aperte all’Unione Sportiva Camporosso per le categorie 2011/12/13 venerdì 6 settembre dalle 17.30 alle 19.30 in via Kennedy.

Open day della scuola calcio durante il quale vi sarà un allenamento e la presentazione degli istruttori. Un’occasione per avvicinarsi al mondo del calcio.