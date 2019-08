Camporosso, in memoria del figlio morto donano 2800 euro al comune

Camporosso. La famiglia De Leo ha donato 2.800 euro al Comune di Camporosso in memoria di Giuseppe, studente 24enne, laureando in medicina, morto nel novembre del 2018 in un tragico incidente avvenuto mentre si trovava in vacanza con alcuni amici in Croazia.

Il Comune utilizzerà i soldi donati per sistemare la pavimentazione in marmo – su una superficie di oltre cento metri quadrati – dell’area del cimitero, che accoglie un complesso di loculi, tra cui quello del giovane Giuseppe, figlio del consigliere comunale di Ventimiglia Domenico De Leo (Pd).

La donazione è stata effettuata in concomitanza con il compleanno di Giuseppe, che lo scorso 11 agosto avrebbe compiuto 25 anni.