Camporosso, il gruppo “Calypso” della scuola Urban Theory arriva in semifinale al World Hip Hop Dance Championship

Camporosso. Il gruppo Calypso della scuola di danza Urban Theory giunge in semifinale al World Hip Hop Dance Championship negli Usa.

Dopo aver partecipato all’edizione 2019 di IHHDC presso il Teatro Olimpico di Roma dove si sono classificati primi nella categoria Adult con 8,660 punti, conquistando il pass per il WHHDC di Phoenix in Arizona, i ballerini sono riusciti a farsi notare all’evento americano di danza dove i migliori conoscitori delle tecniche hip hop, provenienti da oltre 50 paesi, si sfidano per conquistare il titolo mondiale.

Il gruppo Calypso della Urban Theory ha passato il primo turno, giungendo nono su 55 crew, riuscendo così a volare in semifinale tra i 25 concorrenti passati.