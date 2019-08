Camporosso, colto da infarto muore mentre è alla guida

Camporosso. Un uomo di 66 anni, abitante nell’Intemelio, è morto intorno alle 4 di stamani a causa di un infarto che lo ha colto mentre stava guidando. E’ successo in corso Vittorio Emanuele a Camporosso. L’uomo era in compagnia di un’altra persona, che è riuscita a fermare la macchina e ad allertare i soccorsi. Purtroppo, però, per il 66enne non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e i carabinieri della compagnia di Ventimiglia.