Calcio, sesto giorno per la Sanremese ad Ormea: il report

Sanremo. Domenica di lavoro per la Sanremese. La squadra ha svolto un allenamento intenso, basato su esercizi a corpo libero, ripetute sulla media distanza e variazioni di velocità. Nel pomeriggio, invece, il tecnico Ascoli si è soffermato come sempre sulla tattica e sulle varie fasi di gioco, utilizzando tutti gli elementi a sua disposizione, ad eccezione di Gagliardini e Pellicanò che restano monitorati dallo staff medico, e di Calderone, rimasto a riposo per un leggero affaticamento e per evitare complicazioni.

Oggi la squadra usufruirà di una mezza giornata libera. Gli allenamenti riprenderanno alle 17. Martedì mattina invece i biancoazzurri si ritroveranno al “Danilo Balbis” di Ormea per la rifinitura e nel pomeriggio rientreranno a Sanremo per affrontare alle 20.30, in un allenamento congiunto, il Pietra Ligure.

Al termine dell’incontro amichevole, i calciatori avranno tre giorni di riposo e riprenderanno la preparazione il 17 agosto mattina allo stadio Comunale.

Nel corso dello Speciale Ritiro Live condotto da Fabrizio Prisco e in onda sulla pagina Facebook della Sanremese Calcio, sono intervenuti gli attaccanti Matteo Colombi e Domenico Vitiello, i centrocampisti Andrea Demontis e Mateo Likaxhiu, gli esterni Gaetano Bellanca, Klajdi Pici e Andrea Rizzo. Oggi, nell’ultima puntata, è prevista la partecipazione dello staff tecnico al gran completo, con il mister Nicola Ascoli, il suo secondo Roberto Correale, il preparatore Francalberto Garofalo, il preparatore dei portieri Stefano Prato, il match e video analyst Nico Cosentino, il massaggiatore Luciano Malcangio e il mitico magazziniere Giancarlo Morganella, uomo spogliatoio, e figura storica del club.