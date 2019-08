Ventimiglia. E’ stata inaugurata ieri serata la tre giorni dedicata allo street food nella città di confine. Il tratto di lungomare Varaldo, fino all’incrocio con via Lamboglia, per l’occasione è stato invaso da bancarelle e persone, rivelandosi una vera e propria formula vincente.

«Sono molto soddisfatto per questa “prima volta” dello street food, essendo una nuova manifestazione all’interno del calendario estivo», ha dichiarato il vicesindaco Simone Bertolucci. «Si cerca come da programma di svolgere manifestazioni anche in quartieri più periferici o frazioni in modo da dare vita e da attirare il turista e il cittadino in quelle zone. Le proposte di offerte sia in ambito culinario che a livello di spettacolo sono molto belle ed interessanti», ha affermato Bertolucci.

La manifestazione proseguirà anche questa sera, con lo spettacolo alle 21,30 del comico di Zelig e Colorado Stefano Chiodaroli. Domenica ultimo appuntamento con la discoteca sotto le stelle, a partire dalle 21, con Dj Prince.