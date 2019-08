Borgomaro, ampia partecipazione all’incontro organizzato dal circolo PD Valle Impero

Borgomaro. Il Circolo PD Valle Impero ha promosso un incontro aperto a coloro che condividono valori costituzionali e che temono la deriva sovranista, antidemocratica e illiberale.

Da questo incontro, assai partecipato, preso atto del pericoloso momento storico che sta vivendo il paese, emerge l’auspicio che rimanga centrale il ruolo del Parlamento e che si formi un governo politico che non si limiti solo a gestire l’emergenza economica di questa fine anno, ma che faccia argine al rischio di un regime potenzialmente eversivo e si impegni per un progetto di riforme che in una dimensione europea del paese abbia come pilastri le politiche del lavoro, l’istruzione, l’ambiente e la sanità.