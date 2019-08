Bordighera, vicesindaco scrive «mercanti di bambini». Pd: «Abbiamo inviato una segnalazione anche a Roma»

Bordighera. «È di mercoledì scorso la notizia che il vicesindaco di Bordighera, con un post su Facebook, abbia definito il Partito Democratico, la sua comunità e i suoi militanti “mercanti di bambini”, accusando, inoltre, il Presidente Mattarella di non svolgere correttamente il suo ruolo di garante della Costituzione favorendo il ritorno dei democratici al governo. È inaccettabile» – dicono il Partito Democratico di Bordighera e il Partito Democratico federazione provinciale di Imperia.

«Il circolo locale di Bordighera e la federazione provinciale di Imperia non staranno con le mani in mano mentre un uomo delle istituzioni, oltretutto membro delle forze armate, offende il nostro partito e diffama la Presidenza della Repubblica.

Abbiamo segnalato ai comandi locali della Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica quanto accaduto, auspicando che prendano provvedimenti disciplinari verso chi, con le sue parole, rischia di mettere in cattiva luce anche i suoi colleghi e tutti i servitori dello Stato.

Abbiamo inviato una segnalazione anche a Roma, alla segreteria nazionale del Partito Democratico, per fare in modo che si possa adire alle più opportune vie legali nei confronti del vicesindaco Bozzarelli. Abbiamo concordato ciò perché la sua non è un’offesa solo ai militanti di Bordighera e della provincia di Imperia, ma ai militanti e al PD di tutta Italia.

Ci riserviamo di intraprendere iniziative legali anche contro chi, commentando la notizia sui social network si è lasciato andare a commenti vergognosi e ancora più gravi chiamandoci “ladri, corrotti, mafiosi ed evasori fiscali”.

Non lo facciamo per risarcimenti o ripicche personali, lo facciamo perché non è accettabile che sui social si possa scrivere di tutto, fomentare l’odio contro partiti e istituzioni e diffondere fake news.

A prescindere dai provvedimenti che verranno presi dagli organi competenti in sede legale, ribadiamo la nostra richiesta di dimissioni del vicesindaco Bozzarelli, per le sue esternazioni che oltre a essere secondo noi false e diffamatorie sono sicuramente inaccettabili per chi ricopre incarichi pubblici.

Vogliamo citare l’art. 54 della nostra Costituzione: “…I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore…”; ci chiediamo dove sia l’onore nell’insultare avversari politici e istituzioni come la Presidenza della Repubblica» – affermano il Partito Democratico di Bordighera e il Partito Democratico federazione provinciale di Imperia.