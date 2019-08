Bordighera. Le piazze, i carruggi, i gatti e il mare. Nel breve video promozionale realizzato dal giovane Axel Vignotto e donato al Comune di Bordighera ci sono tutte le peculiarità del centro storico. Le sue bellezze viste dall’occhio del drone che dall’alto riesce a coglierne l’intera essenza.

Il filmato, volutamente corto, verrà divulgato in tutte le piattaforme e i canali del web, in modo da far conoscere Bordighera Alta. Realizzato nell’ambito del progetto ‘Bordighera Alta – Museo a cielo aperto‘, voluto dagli assessori Marzia Baldassarre e Melina Rodà, il video è una parte delle iniziative volte a rilanciare il caratteristico borgo. Seguirà un secondo filmato, più articolato, con le interviste agli esercenti.

E poi ancora visite guidate, con percorsi enogastronomici alla scoperta delle dimore storiche (Villa Mariani e Villa Garnier), del Beodo e dei caratteristici locali di Bordighera Alta. Il progetto ‘Orto didattico’ per sensibilizzare i più piccoli verso l’importanza di conoscere, e dunque amare, la propria terra. Un calendario di manifestazioni già pronto, che animerà il centro storico dal 31 ottobre, con la festa di Halloween, fino alla primavera, passando per il Capodanno quando si tornerà a brindare in piazza dopo i divieti (legati a motivi di sicurezza) degli scorsi anni.

Un ‘pacchetto’ turistico (e non solo) completo, quello di cui si sono poste le basi, per dare a tutti la possibilità di conoscere un luogo unico: Bordighera Alta.

https://www.bordieventi.it/Video_Gallery/videos/Bordighera_Alta.mp4?fbclid=IwAR1Xdnb05fltInp28WvMkopCaUn2XMEXY844hf7wD2abcOL87RRxSgPU6Q4