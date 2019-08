Bordighera, trova una gatta investita e la salva: colletta per pagare l’intervento

Bordighera. Una colletta per pagare l’intervento chirurgico necessario a salvare la vita a una gattina investita da un’auto. L’hanno lanciata alcuni cittadini a Bordighera dopo che un giovane residente nel centro storico ha pagato a sue spese l’operazione da 1300 euro al micio.

«La gatta aveva riportato la frattura del bacino e doveva essere operata – dicono – Il ragazzo che l’ha trovata non ci ha pensato due volte e ha pagato l’intervento spendendo tutto il suo stipendio. E’ stato generoso, ma vogliamo aiutarlo».

Per contribuire basta lasciare un’offerta presso i seguenti esercizi commerciali: parrucchiera ‘Manu’ in via Dritta a Bordighera Alta; bar in piazza del Popolo, davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena; bar Eclisse in piazza Garibaldi.

«La gatta ora sta bene – rassicurano – E’ in convalescenza da una ‘tata’ e verrà poi data in adozione».