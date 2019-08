Bordighera. Tre donne colorano l’estate con un grande evento: “Arte Moda Poesia” che avrà luogo davanti all’Hotel Parigi di Bordighera sabato 10 agosto alle 21. Un evento dedicato alla solidarietà, nel corso del quale Jenny DL. L’Artista presenterà le sue Opere. I colori inebriano, sono forti sanno trasmettere tutta l’essenza coloristica che avvolge un’anima dedita all’Arte e alla sua fluidità.

E ancora sfilata di moda, con Simona Filippone della Damagis Boutique di Bordighera, perché vestirsi bene vuol dire amarsi.

Sarà anche una serata all’insegna dell’emozione per non dimenticare il dolore di tante donne. Una serata in cui Maria Grazia Regis presenterà e interpreterà “Se Riesci” di Rujard Kipling.

Evento dedicato all’Associazione fondata da Tiziana Guatta “Non Siamo Soli”. Volontari che si occupano delle donne colpite dal tumore al seno. Il ricavato della serata verrà devoluto all’Associazione.

L’entrata è libera, obbligatoria la prenotazione al 329 8938300