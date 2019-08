Bordighera sulla strada per diventare Bandiera Lilla. Ingenito: «Fino a ieri era solo una fantastica idea»

Bordighera. La Città delle Palme è sulla buona strada per ricevere la “Bandiera Lilla”, il riconoscimento che premia le città più accessibili e inclusive per le persone con disabilità: «Così scrive il sindaco Vittorio Ingenito: «Oggi sono felicissimo. Ho sempre detto che tutti devono avere il diritto di godere appieno la nostra Città.

Ed è con grande entusiasmo che vi annuncio che questa mattina il progetto dedicato alle persone diversamente abili, per permettere anche a loro di poter vivere al meglio Bordighera, ha ricevuto il parere positivo dei rappresentanti della Bandiera Lilla.

Con oggi, avviamo gli iter per realizzare quella che fino a ieri era solo una fantastica idea: sarà con enorme onore che i bordigotti isseranno, innanzi al tricolore italiano, anche il colore Lilla. Grazie ai nostri Marzia Baldassarre e Walter Sorriento per aver trasformato questo sogno in realtà».