Bordighera, spray al peperoncino per la prima volta in dotazione alla polizia locale

Bordighera. Nuove dotazioni in arrivo per gli agenti della polizia locale. Come prevede un’apposita legge regionale, i vigili, verranno forniti, per la prima volta nella Città delle Palme, di bombolette spray al peperoncino.

In totale sono 13 i nebulizzatori, con relative fondine, acquistati dal Comune, per una spesa complessiva di poco inferiore ai 600 euro. Contestualmente, sono state comprate divise per 7000 euro.